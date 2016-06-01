СБУ: В Харькове остановлен один из каналов переправки сторонников ИГИЛ в Европу
В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила попытку переправки сторонников международной террористической организации "Исламское государство" с территории Сирийской Арабской Республики транзитом через Украину в страны Западной Европы.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в конце прошлой недели во время обыска на квартире сотрудники спецслужбы обнаружили организатора канала и еще двух человек, подготовленных к дальнейшей нелегальной переправке.
По сведениям СБУ, организатором нелегального перемещения был гражданин одной из соседних стран, который находится в Украине незаконно и подозревается правоохранителями в возможной причастности к террористической деятельности.
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На одной из квартир в спальном районе Харькова злоумышленник под прикрытием религиозной деятельности принимал сторонников "ИГ" и намеревался переправить их в Европу.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.