В центре Днепропетровска сгорел троллейбус

Сегодня около 16.00 в центре Днепропетровска сгорел маршрутный троллейбус.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области.

Водитель мгновенно среагировал на чрезвычайную ситуацию и успел вывести из пылающего троллейбуса почти 20 пассажиров. Никто из них не пострадал.

Огонь полностью уничтожил вагон за считанные минуты. Пожарные команды затушили пламя.

По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое электрозамыкание в кабине водителя. Ведется расследование чрезвычайного происшествия.