Пятый парад близнецов в Хмельницком отметили рекордом (фоторепортаж)
17:27, 31 мая 2016Общество
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В Хмельницком сегодня уже в пятый раз состоялся парад близнецов. В нем приняли участие как совсем маленькие двойняшки, так и школьники старших классов и студенты.
В Хмельницком прошел парад близнецов 2016 / Фото УНИАН
Как отмечает местное издание vsim.ua, близнецы прошли колонной по центральной улице города к площади возле кинотеатра имени Шевченко.
В этом году хмельничане установили рекорд - в одном месте собралось 88 пар двойняшек, тогда как в прошлом году на парад пришло около 50 пар близнецов.
Как сообщал УНИАН, на День Киева в столице прошел мегамарш вышиванок.
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