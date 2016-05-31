Пятый парад близнецов в Хмельницком отметили рекордом (фоторепортаж)

Как отмечает местное издание vsim.ua, близнецы прошли колонной по центральной улице города к площади возле кинотеатра имени Шевченко.

В этом году хмельничане установили рекорд - в одном месте собралось 88 пар двойняшек, тогда как в прошлом году на парад пришло около 50 пар близнецов.

Как сообщал УНИАН, на День Киева в столице прошел мегамарш вышиванок.