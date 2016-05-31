В Харькове к миротворческому движению ООН будут привлекать студентов

Об этом сегодня, 31 мая, на круглом столе в Харьковском национальном педагогическом университете им. Г. С. Сковороды, посвященному 60-летию «Голубого берета», сообщил председатель организации Сергей Самойлов, передает city.kharkov.ua.

По его словам, движение юных миротворцев действует в городе более пяти лет. За это время школьники активно привлекались к волонтерской деятельности, участвовали в различных акциях и конференциях. Студенты же смогут заложить научную основу для дальнейшей реализации планов миротворцев ООН, в частности – заниматься защитой прав человека. Кроме того, в планах - обмен учащихся старше 18 лет с Польшей и Чехией, с которыми сотрудничает организация.

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Недавно юные миротворцы участвовали в городской игре-квесте «Дети Харькова – за мир». Там они показали, насколько знают историю ООН. Как отметила президент Городского клуба юных миротворцев Анастасия Андрусик, кроме квестов, конкурсов и акций, она вместе с другими помогает семьям переселенцев из зоны АТО. Девушка в клубе с 9 класса, в этом году она закончила школу, будет поступать в вуз и продолжит работу уже будучи студенткой.

Справка. Голубые берет и каска впервые появились у миротворцев ООН в 1956 году в Египте при развертывании Первых Чрезвычайных вооруженных сил ООН.