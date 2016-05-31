УКРОП предупреждает о возможном прорыве дамбы на Грибовичской свалке

Об этом заявил Игорь Муравский, депутат Жолковского районного совета от "Украинского объединения патриотов – УКРОП".

"В результате прорыва этой дамбы токсинами затопит близлежащие села", – заявил Муравский на сессии Львовского областного совета.

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Депутат также подчеркнул, что власти Львова не обеспокоены катастрофической ситуацией, которая сложилась на свалке в Грибовичах. "Гора с мусором упала на трех сотрудников службы чрезвычайных ситуаций и одного гражданского. Все четверо, скорее всего, погибли. Примерный возраст – 27-30 лет. А Садовый вчера на камеры соврал, что одного человека удалось спасти, потому что иначе местные не выпустили бы его с территории. Кто ответит за эту трагедию? Почему-то до этого о катастрофической ситуации на свалке не вспоминали. А как случилась беда – сразу все налетели, как мухи. Все знают о мафии, которая "крышует" бизнес на свалке, но все молчат", – сказал Муравский.