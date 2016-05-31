Оккупанты присвоили Путину звание "почетного гражданин" Севастополя
Так называемый парламент оккупированного Севастополя принял постановление «о присвоении звания «почетный гражданин города Севастополя» президенту России Владимиру Путину
Об этом сообщает FlashCrimea.
Отмечается, что за принятие постановления депутаты проголосовали единогласно.
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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.
Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.
18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.