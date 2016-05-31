Оккупанты присвоили Путину звание "почетного гражданин" Севастополя

Об этом сообщает FlashCrimea.

Отмечается, что за принятие постановления депутаты проголосовали единогласно.

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Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% принявших участие в голосовании, высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций против РФ.