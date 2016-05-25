Надя Савченко свободна - Neue Zürcher Zeitung

Об этом сообщает Даниэль Вехлин в статье "Надя Савченко свободна", опубликованной Neue Zürcher Zeitung.

Надя Савченко на свободе. В России суд приговорил украинскую военную летчицу к 22 годам тюремного заключения, но теперь она вернулась на родину. В среду утром в российском Ростове-на-Дону приземлился самолет президента Украины и забрал 35-летнюю Надежду. Во второй половине дня самолет, наконец, приземлился в аэропорту "Борисполь", где его встречала делегация высокого уровня. Через некоторое время Петр Порошенко в Twitter подтвердил, что "героиня Украины" вернулась домой.

Показательный процесс подвергался критике

Слухи об экстрадиции звучали давно. И Киев, и Москва заранее сообщили о своей готовности к соответствующей "сделке". В последние несколько недель, наконец, появились признаки предстоящего обмена заключенными. Особенно президент Петр Порошенко, казалось, все чаше намекал на освобождение Савченко. Теперь, согласно сообщениям СМИ, украинку, видимо, обменяют на Александра Александрова и Евгения Ерофеева. В апреле двое российских граждан были осуждены киевским судом к 14 годам лишения свободы. В прошлом году их схватило киевское подразделение во время боевых действий на Донбассе. Их обвинили в принадлежности к специальному подразделению российской военной разведки. Москва это отрицает.

В марте Савченко была осуждена российским судом. Этот процесс подвергся резкой критике международного сообщества. Судья посчитал доказанной ее вину в "убийстве" двух российских журналистов на востоке Украины якобы из-за ее "политической ненависти". Савченко тогда служила не в украинской армии, а в пресловутом добровольческом батальоне "Айдар". Она якобы сообщила координаты для атаки, в которой погибли российские граждане.

Оценка данных ее мобильного телефона показала, что во время нападения ее уже захватили пророссийские мятежники. Затем, по версии ее защиты, ее похитили и увезли в Россию. Киев считает, что за этим стоит российская разведка. Однако, Москва говорит о добровольном, но незаконном пересечении границы.

Сенцов по-прежнему в тюрьме

Осужденная всегда называла себя жертвой политически мотивированного показательного судебного процесса. Ее адвокаты воспользовались отсутствием каких-либо доказательств предполагаемого преступления, а также различными нарушениями процедуры и несоответствиями. Кроме того, по словам некоторых юристов, не было никаких предпосылок для обычного процесса, поскольку не было законного задержания, и к тому же Савченко наделена иммунитетом.

На родине Савченко считают патриотом и борцом за свободу. Осенью 2014 года ее заочно избрали в парламент, а затем назначили представителем Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы. По словам адвокатов Савченко, их подзащитную должны были признать военнопленной. Однако, российское правосудие отказалось это сделать. Вероятно, потому что это было бы равносильно признанию себя третьей стороной в конфликте на востоке Украины.

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Дело Савченко пользовалось огромным вниманием СМИ и, таким образом, затмевало все другие спорные процессы и судьбы ряда украинских граждан, которые были осуждены в России во время войны на Донбассе или аннексии Крыма. Среди наиболее известных – Олег Сенцов. В России в августе 2015 года украинский режиссер был приговорен к 20 годам лишения свободы. Он якобы планировал серию поджогов в Крыму и вместе с соучастниками основал террористическую группировку.

После незаконной аннексии Крыма Россией, Сенцов осмелился критиковать новых лидеров и продолжал быть активистом Майдана. В мае 2014 года он был задержан сотрудниками ФСБ. Он сообщил, что в заключении подвергался пыткам. Российский суд не учел это, заявив, что Сенцов сам нанес себе травмы из-за склонности к садомазохизму. Также суд счел неуважительным и тот факт, что главный свидетель обвинения отказался от своего заявления, утверждая, что на него оказывали давление, поэтому он и обвинил Сенцова.

Конфликт продолжается

Хотя освобождение – это немаловажный успех, прежде всего для Киева и президента Порошенко, улучшения отношений между Украиной и Россией ждать не стоит. Ситуация на Донбассе заметно ухудшилась в последние недели. Военные действия, похоже, снова становятся более интенсивными, постоянно звучат сообщения о гибели людей со всех сторон.

Реализация Минских договоренностей потерпела крах, несмотря на формальные обещания всех сторон конфликта. Ничего не меняют и международные посреднические усилия, различные форматы переговоров, которые до сих пор оказывались бесполезными. И практически никто уже не говорит об аннексированном Россией украинском полуострове Крым.