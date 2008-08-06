НКРЭ завтра пересмотрит тарифы облгазов - Тимошенко

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики Украины (НКРЭ) завтра на своем заседании рассмотрит вопрос изменения тарифов областных газоснабжающих организаций на транспортировку и поставку газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сегодня сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, комментируя сегодняшнее пикетирование Кабмина сотрудниками облгазов.

Она сообщила, что в ходе заседания она встретилась с представителями трудовых коллективов облгазов, и их требования, в частности относительно увеличения фонда оплаты труда, будут учтены при пересмотре тарифов.

“Мы приняли все необходимые решения, и газовщики спокойно уехали. И с завтрашнего дня НКРЭ примет все решения для того, чтобы сегодня газоснабжающие организации имели нормальное экономическое функционирование и, безусловно, были увеличены заработные платы всем простым работникам”, - сказала она.

Отвечая на вопрос о том, насколько может измениться цена на природный газ для населения в связи с пересмотром тарифов облгазов, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: “Украина имеет наименьшие цены на газ для населения, больше ни у кого таких цен нет, но, возможно, еще Туркменистан держит близко к нам. Поэтому мы очень и очень будем заботиться, чтобы никаких скачков цен на газ для населения не было”.

При этом она напомнила, что для нужд населения используется газ собственной добычи.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве более 3 тысяч работников предприятий по газоснабжению и газификации (гор- и облгазов) проводили митинг с требованием повысить тарифы на транспортировку газа.

Как отметил генеральный директор ООО «ГАЗЭКС Украина» Виталий ДЕМЬЯНЮК, основное требование участников Всеукраинской акции протеста: безотлагательно установить облгазам экономически обоснованные тарифы на услуги по транспортировке природного газа и снабжению природным газом. При этом при пересмотре тарифов необходимо учесть: установление заработной платы работникам на уровне, предусмотренном Отраслевым соглашением между НАК «Нафтогаз Украины» и Профсоюзом работников газовых хозяйств Украины, исходя из нормативной численности работающих; реальную стоимость газа на собственные и технологические потребности, исходя из нормативных объемов потребления и с учетом компенсации полученных за предыдущий период убытков; возмещение расходов на ремонтные и восстановительные работы на уровне не ниже 25% от общей величины тарифа; включение в структуру тарифа инвестиционной составляющей в размере не менее 10% от общего тарифа.