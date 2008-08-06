Задержаны 17 человек из крупнейшей в Украине наркогруппировки

00:03, 06 августа 2008
Общество
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Двое пытались скрыться в Москве

Сотрудниками Управления по борьбе с незаконным обращением наркотиков УМВД Украины в Сумской области задержаны 17 человек, входившие в крупнейшую наркогруппировку, обнаруженную в Украине в последние годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе уголовной милиции МВД Украины, дельцы занимались сбытом марихуаны и других сильнодействующих наркотиков.

Два члена группировки были задержаны в Москве, куда они убежали, и экстрадированы в Украину.

14 членам наркогруппировки в качестве меры пресечения избран арест, трем – подписка о невыезде.

Следствие по делу продолжается.

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