Задержаны 17 человек из крупнейшей в Украине наркогруппировки
00:03, 06 августа 2008Общество
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Двое пытались скрыться в Москве
Сотрудниками Управления по борьбе с незаконным обращением наркотиков УМВД Украины в Сумской области задержаны 17 человек, входившие в крупнейшую наркогруппировку, обнаруженную в Украине в последние годы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе уголовной милиции МВД Украины, дельцы занимались сбытом марихуаны и других сильнодействующих наркотиков.
Два члена группировки были задержаны в Москве, куда они убежали, и экстрадированы в Украину.
14 членам наркогруппировки в качестве меры пресечения избран арест, трем – подписка о невыезде.
Следствие по делу продолжается.
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