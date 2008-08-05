Vаnсo не откликнулась на предложение мирных переговоров

Украинская сторона отзывает свои предложения относительно мирного урегулирования спора с компанией «Vаnсo Prykerchenska Ltd», поскольку Министерство юстиции, которое от имени украинского правительства уполномочено вести переговоры с компанией, получило официальное подтверждение того, что компания обратилась в Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольма.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства юстиции со ссылкой на информацию исполняющего обязанности министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА.

Он отметил, что несмотря на предложение украинской стороны провести переговоры для взаимоприемлемого решения спора и отозвать свое обращение в Стокгольмский арбитраж, «Vаnсo Prykerchenska Ltd» не сделала этого. Компания не откликнулась на официальное письменное обращение Украины с предложением мирных переговоров, которое ей было послано месяц назад. Учитывая это, украинская сторона отзывает свои предложения относительно переговоров, и в ближайшее время компании будет дан ответ в рамках арбитражной процедуры.

По словам Е.КОРНИЙЧУКА, «Vаnсo Prykerchenska Ltd» не является дочерней компанией американской компании «Vаnсo Energy». «Vаnсo Energy» является только миноритарным акционером «Vаnсo Prykerchenska Ltd», оффшорной компании, в которой доминируют украинские интересы и интересы других связанных между собой оффшорных компаний, конечные владельцы которых остаются неразглашенными, сказал он, отметив, что именно «Vаnсo Prykerchenska Ltd», а не «Vаnсo Energy» или ее дочерняя компания «Vаnсo International Ltd», инициировала арбитражную процедуру в Стокгольме относительно Соглашения о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря (соглашение о разделе продукции - СРП).

Е.КОРНИЙЧУК отметил, что правительство Украины последовательно выступало за добросовестные переговоры с компаниями Vаnсo для достижения взаимоприемлемых механизмов урегулирования спора. Несколько раз правительство предлагало компаниям Vаnсo повестку дня для переговоров, которой предусматривалось обсуждение всех обстоятельств, приведших к данному спору, в том числе обстоятельств вокруг первичного тендера, выполнение СРП с «Vаnсo International Ltd» и заявленную передачу прав от «Vаnсo International Ltd» к «Vаnсo Prykerchenska Ltd». Однако компании Vаnсo не откликались.

И.о. министра юстиции также отметил, что решение «Vаnсo Prykerchenska Ltd» начать арбитраж было несовместимым с предыдущими заявлениями этой компании, а также принципами добросовестного и продуктивного ведения переговоров.

«Правительство информировало компании Vаnсo, что переговоры не состоятся, если «Vаnсo Prykerchenska Ltd» не приостановит арбитражную процедуру в Стокгольме”, - отметил Е.КОРНИЙЧУК, подчеркнув, что правительство будет защищать интересы Украины всеми доступными правовыми средствами, в том числе на основании контрактного механизма, определенного в Соглашении о разделе продукции. По его данным, Министерство юстиции Украины привлекло юридическую фирму Freshfields Bruckhaus Deringer в качестве юридического советника для защиты интересов Украины на всех переговорах по спору с Vаnсo.

Справка УНИАН. В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом министров Украины соглашение о разделе продукции, которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Позже Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

21 мая Кабинет министров Украины на своем заседании принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о разделе продукции.

В свою очередь компания Vanco Prykerchenska заявила, что 16 июля подала документы в международный арбитражный суд на Украину, считая незаконным аннулирование лицензии.

30 июля Е.КОРНИЙЧУК заявлял, что правительство Украины готово продолжить консультации с Vanco Prуckerchenska Ltd., но только после того, как компания остановит иск, поданный в Стокгольмский суд.

«Мы обратились к Vanco с просьбой – если они хотят продолжить переговоры, то сначала нужно остановить иск на 60 дней, а затем мы будем разговаривать», - сообщил Е.КОРНИЙЧУК, уточнив, что таким образом правительство предлагает продлить срок переговоров еще по меньшей мере на 60 дней.