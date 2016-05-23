На Харьковщине разработают детальный план территории жилой застройки для участников АТО

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

По ее информации, на архитектурно-градостроительном совете при департаменте в мае будет разработан детальный план территории жилой застройки в г. Купянск для участников АТО и их семей.

Как подчеркнула замдиректора департамента, эта работа ведется в рамках утвержденных Харьковским областным советом программ: «Областная программа оказания поддержки участникам антитеррористической операции для строительства и приобретения жилья в Харьковской области на 2016-2018 годы» и «Программа разработки градостроительной документации Харьковской области на 2016-2020 годы».

«В соответствии с этим детальным планом планируется предоставить около 50 земельных участков на территории 7 га под строительство жилых домов усадебного типа участникам АТО - жителям города Купянск. Площадь одного участка – 10 соток», - отметила Марина Пахомова.

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Начальник штаба Харьковской областной организации «Союз ветеранов АТО» Владислав Якименко подчеркнул: сегодня в вопросах разработки градостроительной документации на размещение жилой, усадебной и дачной застроек, организация тесно сотрудничает с Департаментом градостроительства и архитектуры ХОГА. Он напомнил, что помимо создания 9 дачных поселков для воинов АТО, в прошлом и нынешнем году в области также разработаны 4 детальных плана территории для строительства жилых домов усадебного типа. Детальные планы рассмотрели на архитектурно-градостроительном совете при Департаменте градостроительства и архитектуры ХОГА. Они также утверждены органами местного самоуправления.

«Зачастую в городах больших массивов для строительства жилья не находится. Как правило, выделяются отдельные участки в разных частях города. Так что Купянск – приятное исключение. Кроме того, на данный момент градостроительная документация для строительства индивидуального жилья участникам АТО разрабатывается в городе Мерефа – порядка 30 участков и в селе Сороковка Харьковского района – около 50», - рассказал о проделанной работе Владислав Якименко.

По данным Марины Пахомовой, для оформления детального плана всей выделенной территории в среднем необходимо около 3 месяцев.

«В Купянске после рассмотрения детального плана на архитектурно-градостроительном совете уже местный совет утверждает эту градостроительную документацию, затем застройщик получает строительный паспорт или градостроительные условия ограничения и застройки земельного участка», - отметила Марина Пахомова.

По ее словам, департамент также проводит соответствующую работу при оформлении участниками АТО садовых участков.

«В основном, это большие площадки в чистом поле, и никакой градостроительной документации там, конечно же, нет. Например, у организаторов дачного поселка около села Красная Поляна в Змиевском районе, уже возникли вопросы: как проводить газ, электричество, какая должна быть ширина улиц и т.д. Все это должно учитываться в детальном плане», - рассказала Марина Пахомова.