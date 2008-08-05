На мусорной свалке в Черновцах нашли тело младенца

На мусорной свалке, которая находится в предместье Черновцов, 41-летний охранник обнаружил тело новорожденного мальчика.

Об этом сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области.

Труп младенца направлен на судебно-медицинскую экспертизу. Правоохранители областного центра принимают меры, направленные на установление обстоятельств происшествия.