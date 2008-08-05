Поезд Симферополь-Казань сбил двух парней на скутере

В Запорожской области в результате столкновения поезда со скутером 1 человек погиб и 1 травмирован.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в 2.30 на железнодорожном переезде около с. Розовка Акимовского района области.

«В 2.30 на железнодорожном переезде 1270 км перегона Акимовка-Симферополь локомотив ЧС2№459 поезда №190 направления Симферополь-Казань смертельно травмировал водителя скутера 1990 г.р., пассажир скутера так же 1990 г.р. с многочисленными травмами доставлен геническую центральную райбольницу», - сообщили в МЧС, отметив, что к задержке движения на происшествие не привело.

Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.