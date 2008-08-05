В Севастополь прибыли корабли «Blackseafor»

6 августа в Севастополе состоится торжественная церемония передачи от Турции Украине командования Черноморской группой военно-морского сотрудничества Blaсkseafor (дословный перевод - “Силы Черного моря” - УНИАН). Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре командования Военно-морских сил Украины.

Как планируется, в этом мероприятии примут участие командующие и представители командований флотов всех стран Черного моря. Командиром соединения во время нынешней его активации станет контр-адмирал Виктор НОСЕНКО (Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины), а начальником штаба соединения - капитан 1 ранга Георги РУСЕВ (Военно-морские силы Болгарии).

Корабли Черноморской группы военно-морского сотрудничества вчера прибыли в порт Севастополь. Вчера же в штабе украинского флота состоялась протокольная встреча командования оперативного соединения и командиров кораблей с командующим ВМС Украины вице-адмиралом Игорем ТЕНЮХОМ.

„Ежегодная активация Blakseafor имеет такое же большое значение для поддержки безопасности в Черном море, как антитеррористическая операция «Активные усилия» в Средиземном море”, - отметил во время встречи И.ТЕНЮХ. По словам командующего, шесть лет назад ему выпала честь быть командующим второй активации соединения. „Могу подтвердить, что в сравнении с тем временами задания Черноморской группы военно-морского сотрудничества значительно расширились, а сами силы и средства соединения стали более мощными”, - сказал вице-адмирал. Он выразил уверенность в том, что все задания, поставленные перед командованием и экипажами во время этой активации, будут выполнены успешно и на высоком профессиональном уровне.

Во время пребывания в Севастополе экипажи кораблей проведут мероприятия базовой подготовки, тренировки по связи, а также посетят культурные и исторические места города.

9 и 10 августа корабли соединения будут открыты для посещения гостями и жителями Севастополя.

Визит соединения Blaсkseafor в Севастополь будет длиться до 12 августа.