В Москве - массовые отравления гастарбайтеров

Министерство иностранных дел Украины устанавливает наличие украинцев среди лиц, которые отравились некачественной пищей на строительных объектах Москвы и Подмосковья.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

“МИД уточняет эту информацию”, - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 августа, на строительных объектах Москвы и Подмосковья зафиксированы массовые пищевые отравления. В больницы уже доставлено более 100 рабочих-строителей. Все госпитализированные - из Турции и стран СНГ.

Симптомы отравления они почувствовали сегодня рано утром. Люди стали обращаться к медикам с жалобами на плохое самочувствие, высокую температуру, тошноту и низкое давление.

"Первый звонок поступил с Тверской улицы, где ведется строительство новой гостиницы на месте снесенного "Интуриста", - уточнил сотрудник правоохранительных органов. В результате в больницы попали 50 рабочих с признаками пищевого отравления.

Еще 12 человек были госпитализированы из гостиницы "Останкино", а 20 - из подмосковного санатория "Зеленая роща". "Все они работали на московских стройках, а проживали в гостиницах или в санаториях", - сообщили в правоохранительных органах.

Случаи массового отравления зафиксированы и на строительной площадке на Николоямской улице, откуда были госпитализированы 8 человек. Столько же доставлено в больницы и из общежития в Береговом проезде, где временно проживают рабочие.

Причины отравления сейчас устанавливаются.