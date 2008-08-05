Опукский заповедник понес огромный ущерб от пожара

Экологи Крыма заявляют, что пожар в Опукском заповеднике нанесен огромный ущерб заповедной природе полуострова – национальному достоянию Украины.

Об этом говорится в совместном заявлении Крымской республиканской ассоциации «Экология и мир» и Крымской организации Партии зеленых Украины, текст которого передан УНИАН.

По данным "зеленых", Опукский заповедник, площадью 1592 га, существует с 1998 года. Пожар, который произошел на этих выходных, покрыл более половины площади заповедника.

«Пожар начался с сельскохозяйственных угодий земель Марьевского сельского совета и при ураганном ветре быстро достиг заповедника и покрыл более 50% его площади - более 700 га (по данным МЧС, горело более 500 га – УНИАН). Высота пламени достигала три метра. Прибывшие три пожарные машины ничего не смогли сделать с морем огня. Поднять авиацию силы МЧС не смогли по погодным условиям. В огне оказались и обычные, и «краснокнижные» растения и животные», - заявляют экологи и «зеленые».

Они возмущены тем, что заповедник получает из бюджета мизерные суммы. «Как всегда в чрезвычайной ситуации трудно найти виновных. Но нельзя всерьез говорить о профилактике пожаров, кстати, вполне предсказуемых в жаркое летнее время в степном Крыму, если на финансирование заповедника отпускаются из госбюджета мизерные средства, не экипированы необходимыми средствами связи и наблюдения егеря, не проводятся профилактические выкосы травостоя по периметру заповедника, не распаханы санитарные кордоны и так далее», - подчеркивают авторы заявления. Они отмечают, что «любая вспышка сухостоя в прилегающей обширной степи неминуемо аукнется пожаром в заповеднике».

«Не умеют в современной Украине ценить, а, значит, рачительно охранять свои природные богатства. Умеют только сетовать на стихию и разводить руками», - заявляют экологи и «зеленые».