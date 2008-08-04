В Херсонской области сгорели 35 га степи
13:40, 04 августа 2008Общество
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И 4,8 га лесопарковых насаждений
В Херсонской области вчера сгорели свыше 40 га степи и лесопарковых насаждений.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, 3 августа в поселке Антоновка Днепровского района Херсонской области в 13.15 возникло возгорание в лесопарковой зоне. Огнем были повреждены 4,8 га лесопарковых насаждений. Пожар ликвидирован силами лесхоза и Главного управления МЧС.
В тот же день, в Голопристанском районе возникло возгорание сухой травы и кустарника. В целом выгорели 35 га степи.
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