В Херсонской области сгорели 35 га степи

В Херсонской области вчера сгорели свыше 40 га степи и лесопарковых насаждений.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, 3 августа в поселке Антоновка Днепровского района Херсонской области в 13.15 возникло возгорание в лесопарковой зоне. Огнем были повреждены 4,8 га лесопарковых насаждений. Пожар ликвидирован силами лесхоза и Главного управления МЧС.

В тот же день, в Голопристанском районе возникло возгорание сухой травы и кустарника. В целом выгорели 35 га степи.