Декоммунизация названия станции метро в Харькове вызвала путаницу для местных жителей
Переименование станции метро "Пролетарская" в Харькове в "Индустриальную" вызвало недоумение у пользователей социальных сетей и стало неожиданностью для представителей общественности, которые работали над списком топонимов, попадающим под действие закона о декоммунизации.
Как пишет "Медиапорт", название "Индустриальная" до 2004 года носила станция метро "имени А. С. Масельского" Холодногорско-Заводской линии Харьковского метрополитена. Жители города, помнящие старое название станции, продолжают называть ее как и прежде.
После распоряжения главы Харьковской обладминистрации Игоря Райнина "Индустриальной" стала называться "Пролетарская" на той же Холодногорско-Заводской линии.
По словам историка, координатора "Харьковской топонимической группы" Марии Тахтауловой, рабочая группа предлагала вариант "Зеленый Гай".
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"По состоянию на сегодняшний день станции "Индустриальная" в Харькове нет. То есть название не продублировано. Да, была такая станция. И возможно, это будет вызывать путаницу. Я не могу сказать, что это блестящее переименование, но и объяснить логику тоже не могу, это не наше предложение. Думаю, что оно может вызвать какие-то сложности, не самый удачный вариант", — отметила Мария Тахтаулова.
Почему остановились на названии "Индустриальная", изданию также постарался объяснить советник харьковского губернатора Юрий Чевордов.
"Логика принятия такого решения была в том, что Орджоникидзевский район теперь называется Индустриальным. Сам по себе район промышленный и оправдывает свое название. В соответствии с этим была названа станция метро. Что касается путаницы, то это вопрос привычки, как мне кажется", — сказал он.