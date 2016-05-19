Декоммунизация названия станции метро в Харькове вызвала путаницу для местных жителей

Как пишет "Медиапорт", название "Индустриальная" до 2004 года носила станция метро "имени А. С. Масельского" Холодногорско-Заводской линии Харьковского метрополитена. Жители города, помнящие старое название станции, продолжают называть ее как и прежде.

После распоряжения главы Харьковской обладминистрации Игоря Райнина "Индустриальной" стала называться "Пролетарская" на той же Холодногорско-Заводской линии.

По словам историка, координатора "Харьковской топонимической группы" Марии Тахтауловой, рабочая группа предлагала вариант "Зеленый Гай".

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"По состоянию на сегодняшний день станции "Индустриальная" в Харькове нет. То есть название не продублировано. Да, была такая станция. И возможно, это будет вызывать путаницу. Я не могу сказать, что это блестящее переименование, но и объяснить логику тоже не могу, это не наше предложение. Думаю, что оно может вызвать какие-то сложности, не самый удачный вариант", — отметила Мария Тахтаулова.

Почему остановились на названии "Индустриальная", изданию также постарался объяснить советник харьковского губернатора Юрий Чевордов.

"Логика принятия такого решения была в том, что Орджоникидзевский район теперь называется Индустриальным. Сам по себе район промышленный и оправдывает свое название. В соответствии с этим была названа станция метро. Что касается путаницы, то это вопрос привычки, как мне кажется", — сказал он.