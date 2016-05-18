В Харькове "ушел под землю" грузовик с песком (фото)

17:46, 18 мая 2016
Общество
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Фото с места событий разместили очевидцы в социальных сетях.

Грузовик / dozor.kharkov.ua

Об этом сообщает "Городской Дозор".

Около половины четвертого вечера грузовик Foton, груженый песком,  частично провалился под асфальт, зацепив двигавшийся рядом автомобиль «Славута». 

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По словам автомобилистов, проезд на этом участке дороги был перекрыт. 

Грзовик / dozor.kharkov.ua

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