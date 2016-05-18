В Харькове "ушел под землю" грузовик с песком (фото)
17:46, 18 мая 2016Общество
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Фото с места событий разместили очевидцы в социальных сетях.
Проезд на этом участке дороги был перекрыт / dozor.kharkov.ua
Об этом сообщает "Городской Дозор".
Около половины четвертого вечера грузовик Foton, груженый песком, частично провалился под асфальт, зацепив двигавшийся рядом автомобиль «Славута».
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По словам автомобилистов, проезд на этом участке дороги был перекрыт.
Фото: dozor.kharkov.ua
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