В Харькове "ушел под землю" грузовик с песком (фото)

Фото с места событий разместили очевидцы в социальных сетях.

Об этом сообщает "Городской Дозор". Около половины четвертого вечера грузовик Foton, груженый песком, частично провалился под асфальт, зацепив двигавшийся рядом автомобиль «Славута». Читайте такжеВ Харькове суд арестовал мать, прыгнувшую с двумя детьми под поезд метро: женщине грозит пожизненное заключение По словам автомобилистов, проезд на этом участке дороги был перекрыт.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter