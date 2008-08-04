Два человека погибли от отравления сероводородом в колодце

05:50, 04 августа 2008
Общество
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Место трагедии - Киевская область

В Киевской области два человека погибли в результате отравления сероводородом во время копания колодца.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в селе Горобиевка Сквырского района бойцы дислоцированного в столице военизированного аварийно-спасательного отряда МЧС с помощью спецоборудования достали из колодца глубиной 27 метров и передали медикам тела двух мужчин, которые погибли, отравившись сероводородом.

 

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