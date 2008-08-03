В США за контрабанду наркотиков задержан глава мексиканской полиции

В США задержан глава мексиканской полиции Карлос Альберто Седано Филиппини, который подозревается в контрабанде наркотиков на сумму 500 тыс. долл. 34-летний К.А.С.Филиппини, его жена и еще двое человек были задержаны в Лос-Анджелесе вчера в результате операции по борьбе с наркотиками.

Арестованный был главой полиции в мексиканском штате Нижняя Калифорния, откуда наркотики поступали в США, передает Би-би-си.