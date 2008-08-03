29-летняя женщина погибла при аварии автобуса Кишинев - Москва

Один человек погиб и два травмированы в результате съезда в кювет рейсового автобуса на Черниговщине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС Украины в Черниговской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 3-го августа около 6 часов утра. Автобус "SETRA" сообщением Москва – Кишинев на 145-м км трассы Новые Яриловичи - Чернигов – Киев близ села Киинка Черниговского района съехал в кювет и опрокинулся.

По предварительной версии, водитель заснул за рулем, поэтому автобус съехал в кювет, сбил придорожное дерево и опрокинулся на правую сторону.

29-летняя женщина, гражданка Молдовы, погибла на месте аварии, трое попали в больницу. Двое из них, 62-летний мужчина и 36-летняя женщина, также граждане Молдовы, госпитализированы во 2-ю Черниговскую городскую больницу. Их состояние медики оценивают, как тяжелое.

В автобусе находилось 53 пассажира и два водителя, среди них четверо граждан Украины, один - России, остальные - граждане Молдовы.

Для того, чтобы поставить на колеса 10-тонный автобус, пришлось привлекать два отделения спасателей МЧС.

Это уже вторая за последние два месяца авария, произошедшая на Черниговщине с рейсовым автобусом из Молдовы. 12-го июня на 79-м километре автотрассы Кипти-Глухов-Бачивск вблизи села Красное Озеро Борзнянского района рейсовый автобус соединением Кишинев - Москва съехал в кювет и опрокинулся. Четыре человека погибли на месте, девятнадцать были травмированы.