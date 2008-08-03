В Греции действительно задержано грузовое судно с украинским экипажем

Посольство Украины в Греческой Республике подтвердило обнародованную в СМИ информацию о задержании греческими правоохранительными органами 2 августа вблизи острова Крит судна, на борту которого находился 71 нелегальный мигрант и 4 члена экипажа – граждане Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, флаг судна и его владелец неизвестны. Сейчас компетентные органы Греции проводят соответствующие следственные действия.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в Греческой Республике и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, “Немецкая волна” со ссылкой на информагентство DPA распространила информацию о том, что арестованные четыре члена экипажа судна - граждане Украины.