Вертолет, разбившийся в Карпатах, был частным

В воскресенье в Косовском районе возле села Чергановка Ивано-Франковской области разбился частный вертолет. Погибли три человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель Верховинской райгосадминистрации Петр КЕРМОЩУК жителям района, собравшимся встречать Президента Украины.

По словам П.КЕРМОЩУКА, сейчас работает комиссия по расследованию причин падения вертолета.

Раньше сообщалось, что на борту разбившейся машины была надпись "Мостобуд".