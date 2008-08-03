Погода на 4-8 августа

Завтра в Украине будет жарко, местами дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 4 августа в стране будет переменная облачность. В западных, северных и центральных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, в восточной части местами 12-14°; днем 27-32°.

5-6 августа в Украине переменная облачность. 5 августа ночью в западных областях, днем на большей части территории Украины, ночью 6 августа в центральных, Сумской, Харьковской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях, днем на севере Левобережья дожди с грозами, местами сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/с. В остальное время в Украине местами кратковременные дожди, грозы, лишь в Крыму и Приазовье 5 августа и ночью 6 августа без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, на высокогорье Карпат порывы 17-22 м/с. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 22° (6 августа в западных и северных областях 10-15°), днем в западных и северных областях 20-25°, на остальной территории 5 августа 27-32° (в Одесской области до 34°), 6 августа 23-28°.

7-8 августа в Украине преимущественно без осадков, лишь днем 8 августа в западных областях местами кратковременные грозовые дожди. Температура ночью 8-14°, на юге 12-18°; днем 21-27°, на юге и Закарпатье 24-30°.

Завтра в Киеве переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 17-19°, днем 28-30°; по области ночью 15-20°, днем 27-32°.

5-6 августа переменная облачность. 5 августа ночью без осадков, утром и днем дожди, грозы, местами сильные дожди, град, шквалы 15-20 м/с; 6 августа отдельные небольшие кратковременные дожди с грозами. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 5 августа 14-19°, 6 августа 10-15°, днем 20-25°; в Киеве ночью 5 августа 17-19°, 6 августа 12-14°, днем 22-24°.

7-8 августа в столичном регионе преимущественно без осадков. Температура по области ночью 8-13°, днем 21-26°; в Киеве ночью 11-13°, днем 7 августа 21-23°, 8 августа 24-26°.