В Греции задержано грузовое судно с украинским экипажем

Греческая береговая охрана в субботу задержала возле южного берега острова Крит грузовое судно, перевозившее нелегальных мигрантов.

Как сообщает “Немецкая волна” со ссылкой на информационная агентство DPA, арестованы четыре члена экипажа судна - граждане Украины.

Какие меры будут применять к ним греческие работники правоохранительные органы, пока не известно.

71 мигрант из арабских стран доставлен в лагерь временного содержания на Крит. Нелегалы надеялись переправиться из Египта в Италию.