В Греции задержано грузовое судно с украинским экипажем
12:41, 03 августа 2008Общество
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За перевозку нелегальных мигрантов
Греческая береговая охрана в субботу задержала возле южного берега острова Крит грузовое судно, перевозившее нелегальных мигрантов.
Как сообщает “Немецкая волна” со ссылкой на информационная агентство DPA, арестованы четыре члена экипажа судна - граждане Украины.
Какие меры будут применять к ним греческие работники правоохранительные органы, пока не известно.
71 мигрант из арабских стран доставлен в лагерь временного содержания на Крит. Нелегалы надеялись переправиться из Египта в Италию.
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