Спасательный отряд из Польши прибыл помогать Прикарпатью

В Ивано-Франковскую область сегодня ночью для проведения восстановительных работ прибыл сводный спасательный отряд из Республики Польша.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Ивано-Франковске сообщил министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Владимир ШАНДРА.

Он поблагодарил польскую сторону за оказанную помощь в преодолении последствий наводнения.

Польский спасательный отряд насчитывает 78 человек, имеет 19 единиц техники и 25 мотонасосов для откачивания воды. Место дислокации отряда - пгт.Заболотов Снятинского района. Отряд будет оказывать помощь пострадавшим в радиусе 50 километров от места дислокации: в Снятинском, Коломыйском районах.

В.ШАНДРА также сообщил, что по состоянию на сегодняшнее утро из 14 тысяч колодцев уже откачана вода. Сейчас там проводится дезактивация. По его словам, вода из колодцев откачана в местностях, где уже сошла вода.