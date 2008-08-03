Министр обороны наградил группу военных за действия при наводнении

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ наградил большую группу военнослужащих за проявленное мужество, преданность и героизм, спасая людей от последствий стихийного бедствия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, церемония награждения состоялась в субботу в рамках рабочей поездки министра на Западную Украину в селе Верховина Ивано-Франковской области.

В частности, отличием МОУ «Доблесть и честь» были награждены командиры вертолетного звена 3-го отдельного полка армейской авиации 8 армейского корпуса капитан Александр БЕРИЦКИЙ, подполковник Вячеслав ВОРОНОЙ и майор Виктор ЛИТВИНЕНКО, а также заместитель военного комиссара Черновицкого областного военного комиссариата подполковник Василий МАЛАНЧУК.

Отличия «Знак почета» удостоены офицеры и прапорщики 3-го отдельного полка армейской авиации 8 армейского корпуса. В частности, старший инструктор спасательно-парашютной десантной группы старший прапорщик Александр ГОРБАТЮК, старший штурман-летчик майор Светлана КРАВЧУК, начальник летно-методической службы подполковник Сергей НЕДОГИБЧЕНКО, штурман-летчик капитан Сергей ШТАНОВ.

Ведомственные награды также получили начальник административно-хозяйственной части состава ракетного топлива Западного оперативного командования прапорщик Игорь СЕДУНЯК и заместитель командира отдельного механизированного полка 13 армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины подполковник Сергей ШАПТАЛА.

Военнослужащим пожарного взвода состава ракетного топлива Западного ОК солдату срочной службы Андрею ДЕМЧИКУ и солдатам военной службы по контракту Андрею КОЧЕРГЕ, Роману ПЛУГОВОМУ, Ивану МЕЛЬНИКУ были вручены отличия Министерства обороны Украины - медаль «За личные достижения» ІІ-й степени.

Выступая перед собравшимися, глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Николай ПАЛИЙЧУК выразил благодарность за оказанную помощь.

“Гуцульщина никогда не забудет то, что сделали для нее военнослужащие Вооруженных Сил Украины и солдаты, которые работают здесь, уже стали нашим жителям как сыновья”, - отметил он.

Ю.ЕХАНУРОВ поблагодарил за высокую оценку проведенных военными работ по ликвидации экологической катастрофы в этом регионе Украины. Однако он отметил, что сегодня завершился лишь первый этап работы - эвакуация и спасание людей, и начался второй – наиболее тяжелый этап ликвидации последствий стихии и возобновления жизнедеятельности региона.

“Над этим регионом, Верховинским, Министерство обороны Украины берет шефство. Сейчас здесь работает около 300 военнослужащих, сюда уже высунулось подразделение, которое будет строить деревянные мосты. Здесь оно будет находиться столько, сколько это будет нужно, - отметил министр. – Кроме того, там, где будет необходимо местной власти, мы будем устанавливать тяжелые механизированные мосты”.

Он также сообщил, что военнослужащие Вооруженных Сил готовы оказывать помощь каждому отдельному дому, каждой семье.

Ю.ЕХАНУРОВ во время рабочей поездки также посетил села Красноилив и Чудей Стороженецкого района Черновицкой области. Там он осмотрел тяжелые механизированные мосты, построенные военнослужащими 703-го инженерного полка 13 армейского корпуса через реку Прут.