Минтруда предлагает брать безработных на ликвидацию последствий наводнения

Министерство труда и социальной политики предлагает привлекать безработных к оплачиваемым работам по ликвидации последствий наводнения.

Как передает корреспондент УНИАН, с такой инициативой выступил первый заместитель министра труда и социальной политики Павел РОЗЕНКО вчера на внеочередном заседании правительства.

«Мы ищем дополнительные ресурсы на преодоление последствий, и у нас такой ресурс - Фонд общего обязательного государственного страхования за счет своих средств может привлекать безработных граждан к оплачиваемым работам по ликвидации последствий наводнения», - сказал П.РОЗЕНКО.

По его словам, Минтруда уже разработало порядок осуществления таких работ и согласовало его с Министерством экономики, Минфином и Минюстом.

Замминистра предложил правительству утвердить соответствующее решение.