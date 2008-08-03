Губернатор Прикарпатья не считает вырубку леса причиной наводнения

Председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Николай ПАЛИЙЧУК не считает причиной наводнения в области массовую вырубку леса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на внеочередной сессии Ивано-Франковского облсовета, отвечая на вопрос депутатов.

«Поверьте, не вырубка лесов привел к такому паводку, - отметил он. - Ежегодный природный прирост лесов в области составляет 2 млн. кубометров, а рубку лесов проводят в объеме 40% или 800 тыс. кв. м древесины в год».

В то же время губернатор признал, что "правда, есть много вопросов к тому, как рубят лес и что остается после рубки». Он сообщил, что облгосадминистрация усилит контроль за ведением лесного хозяйства и добычей полезных ископаемых на территории области, в частности несанкционированной добычи гравиево-песчаной смеси из рек.

Как сообщал УНИАН, эксперты в числе причин наводнения в западных областях называют массовую вырубку лесов. Такого же мнения придерживается и министр МЧС Владимир ШАНДРА.