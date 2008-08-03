Абитуриентам из пострадавших регионов дали еще неделю

Министерство образования и науки Украины продлило до 10 августа сроки подачи документов в высшие учебные заведения І-ІІ уровня аккредитации для абитуриентов из пострадавших от наводнения регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК вчера на внеочередном заседании правительства.

«Мы продолжили (подачу документов – УНИАН) до 10 августа в вузы І-ІІ уровня, потому что в вузы ІІІ-ІV уровня срок подачи был определен до 22 августа – этого срока достаточно и его не нужно было продлевать для вузов ІІІ-ІV уровня аккредитации», - сказал И.ВАКАРЧУК.

Министр подчеркнул, что речь идет об учебных заведениях по всей стране, а не только в пострадавших регионах.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился в Министерство образования и науки Украины по поводу необходимости обеспечить права детей из регионов, пострадавших от наводнения.

В частности, В.ЮЩЕНКО отметил, что в результате стихийного бедствия нарушена связь с отдельными районами западных областей Украины и существует риск, что дети из этих регионов, которые получили право на поступление, но не имеют возможности добраться до своих заведений для подачи оригиналов документов, будут исключены из списков.

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