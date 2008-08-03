Тимошенко: повышенные компенсации будут уже 3 августа

Пострадавшие от стихии во Львовской области уже с понедельника смогут получать повышенные размеры авансовых выплат за причиненный ущерб. Об этом журналистам сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО после посещения некоторых районов области, пострадавших от стихии.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что практически все пострадавшие получили минимальные суммы компенсации. В целом, премьер высоко оценила работу, проведенную в области по ликвидации последствии стихии. «Люди с водой, едой и хлебом. И цены, как в других пострадавших районах спекулянты не накручивают», - сказала она.

«Я могу дать очень высокую оценку (по ликвидации последствий стихии – УНИАН) области и хотелось, чтобы так, как во Львовской области, было бы и во всех других областях. Чтоб люди были защищены и чувствовали, что власть есть и она работает, как следует», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также сообщила, что в Львовской области уже восстановлена часть разрушенных дорог и мостовых переходов.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в области остается лишь один населенный пункт, в котором отсутствует электроэнергия и один без газоснабжения. Но в этот район буде организован подвоз газа в баллонах, сообщила премьер-министр.

При этом руководитель Львовской облгосадминистрации Николай КМИТЬ заверил, что электроснабжение в этом населенном пункте будет возобновлено в воскресенье.