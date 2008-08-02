Поезд столкнулся с комбайном
21:30, 02 августа 2008Общество
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Погиб комбайнер
В субботу во второй половине дня в Синельниковском районе Днепропетровской области на нерегулируемом железнодорожном переезде столкнулись пассажирский поезд номер 70 Москва-Бердянск и комбайн, в результате которого погиб комбайнер.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Украины, трагедия произошла в 16:40. Движение поездов в связи с этим было прекращено до 19:20.
В то же время в МЧС не уточнили, какое количество поездов было вынуждено остановиться из-за чрезвычайного происшествия.
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