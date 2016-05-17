Во вторник придет похолодание, по всей стране прогнозируют дожди

Во вторник, 17 мая, температура воздуха в Украине снизится. По информации синоптиков, погоду будут определять атмосферные фронты, пройдут кратковременные грозовые дожди, от небольших осадков до умеренных ливней. При грозах ожидается местами град, возможны шквалы. Об этом сообщает Opogode.ua.

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Днем в большинстве областей ожидается 9-15 градусов тепла.

В западной части пройдут дожди. Температура воздуха ночью 3-8 градусов тепла, местами возможны заморозки 0-3 градуса, днем 10-15 тепла градусов тепла.

В северных областях – кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха ночью 5-12 градусов тепла, днем 9-15 градусов тепла.

В восточных областях ожидаются дожди с грозами, вечером сильные ливни. Температура воздуха ночью 9-13 градусов тепла, днем 17-22 градуса тепла. В восточной части будет теплее, 18-23 градуса выше нуля.

В центральной части - пройдут грозовые дожди. Температура воздуха ночью 4-9 градусов тепла, днем 11-16, в Днепропетровской области до 19 градусов тепла.

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В южной части ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днем 16-19 градусов тепла, на Запорожье до 20 тепла.

В Киеве 17 мая пройдут дожди. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днем 14-16 градусов тепла.

Ветер в Украине северо-западный, 5-12 м/сек.