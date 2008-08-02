Скрябин написал песню «Повінь»

Украинские артисты сняли клип на песню «Повінь» с целью собрать средства для помощи пострадавшим от наводнения в западных областях Украины. Слова и музыку к песне написал Андрей Кузьменко (Скрябин), аранжировка Владимира Бебешко.

В проекте, кроме Скрябина, приняли участие Таисия Повалий, Александр Пономарев, Дмитрий Климашенко, Сашко Положинський, Тарас Чубай, группа XS и другие.

Как рассказал Андрей Кузьменко, в клипе кадры хроники жуткого катаклизма на западной Украине будут перемежаться информацией о том, каким способом можно помочь пострадавшим от наводнения. Андрей отметил, что на эту идею его натолкнул опыт Польши, которая 12 лет назад с помощью подобного клипа собрала огромные средства для пострадавших от стихии.

С понедельника клип появится в эфире многих общенациональных каналов, в том числе ICTV, «Новый канал», «СТБ», M1.

Комсомольская правда в Украине