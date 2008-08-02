Сегодня в Украине подорожали железнодорожные билеты
11:01, 02 августа 2008Общество
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Следующее повышение цен - в октябре
Со 2 августа железнодорожные билеты в Украине дорожают на 5%.
Соответствующее плановое подорожание предусмотрено приказом Министерства транспорта и связи.
Следующее пятипроцентное подорожание железнодорожных билетов состоится в октябре.
Министерство идет на такие меры, поскольку внутренние пассажирские перевозки в Украине остаются убыточными.
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