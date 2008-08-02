В Киевской области в бассейне реки Роська - массовая гибель рыбы

В Киевской области в Тетиевском районе (села Галайки, Ненадыха, Пятигоры, Тележинцы, Тайница, и город Тетиев) в водохранилищах и ставках бассейна реки Роська возле берегов выявлена массовая гибель рыбы (погибло около 8 тонн карася, толстолоба и карпа).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Состоялось заседание районной комиссии по вопросам технико-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором рассмотрен вопрос о расследовании причины гибели рыбы и установлении ущерба.

Специалистами районной СЭС взяты пробы воды и рыбы для проведения лабораторных исследований. Организован сбор и утилизация погибшей рыбы.

Ситуация находится под контролем Главного управления МЧС в Киевской области.