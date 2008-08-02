Профсоюз «Киевводоканала» готовится пикетировать Кабмин

Объединение первичных профсоюзных организаций Открытого акционерного общества «Акционерной компании «Киевводоканал» 7 августа проведет под стенами Кабинета министров Украины митинг, направленный на улучшение технического состояния предприятия, а также на социальную защищенность своих работников и повышение размеров их заработной платы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В компании отмечают, что на сегодняшний день работникам предприятия выплачивается одна из наименьших заработных плат в столице, размер которой не отвечает условиям их труда.

«Коллектив «Киевводоканала» обеспокоен тем, что в результате неподобающего внимания государственных органов к проблемам стратегического и жизненно важного предприятия Киева, постоянного недофинансирования, неуклюжей тарифной политики, которая на протяжении последних 15-ти лет базировалась не на научных расчетах, а складывалась по политическим соображениям, техническое состояние основных средств достигло критической границы. Ситуация с каждым днем ухудшается и становится угрожающей для бесперебойного водоснабжения Киева», - отмечается в сообщении.

Начало акции запланировано на 9.00.

Справка УНИАН. ОАО “АК "Киевводоканал» создано в 2001 году путем преобразования в ходе приватизации ГКО "Киевводоканал".

«Киевводоканал» обеспечивает круглосуточное снабжение питьевой водой более 2,6 миллиона человек и около 3 тыс. предприятий, отведение и очистку 1,3 млн. куб. м сточных вод в сутки. Годовые объемы водоснабжения составляют 357,393 млн. куб. м, водоотвода - 369, 979 млн. куб. м.

По данным ОАО «АК «Киевводоканал», среди его акционеров - ЗАО «Компания «Киевэнергохолдинг» - 67%, КГГА - 25,46%, ОАО «ДКД-04» - 5% и физические лица.