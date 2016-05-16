В Харькове проверяют сообщения о минировании еще 5 станций метро

В Харькове полиция проверяет сообщение о минировании еще 5 станций метро.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области, анонимные сообщения о заминировании станций поступили сегодня около 11:00.

По данным полиции, сейчас правоохранители и кинологи проводят обследование, кроме станции метро “Площадь Конституции”, также станций: “Пролетарская”, “Советской армии”, “Метростроителей им. Ващенко”, “Площадь восстания” и “Маршала Жукова”.

Сейчас проводится эвакуация пассажиров, поезда проходят указанные платформы без остановок, станции закрыты на вход и выход.

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Как сообщал УНИАН, сегодня около 10:40 аноним сообщил о заминировании станции метро “Площадь Конституции”. Проводится проверка.