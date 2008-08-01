В Донецкой области 2570 квартир покинуты владельцами
23:39, 01 августа 2008Общество
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Их число медленно снижается
В настоящее время в Донецкой области пустует 2 тыс. 570 квартир, покинутых прежними владельцами.
Об этом сообщает коммунальный портал Донецкого городского совета.
Так, с начала текущего года число оставленных и фактически разбитых квартир уменьшилось только на 400 единиц. Из 2 тыс. 570 пустующих сегодня квартир таковых насчитывается в Дружковке – 135, в Димитрове – 283, в Донецке – 569, в Енакиево – 119, в Снежном – 258, в Торезе 154 квартиры.
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