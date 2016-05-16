Из Польши в Украину пытались ввезти контрабандных айфонов на полмиллиона

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ДФС во Львовской области, 15 мая в пункте пропуска для автомобильного сообщения «Шегини–Медика» во время таможенного контроля легкового транспортного средства иностранной регистрации работники Львовской таможни обнаружили 24 мобильные телефоны IPhone 6S, которые пытался ввезти из Польши по полосе движения "красный коридор" гражданин Украины, житель Львовской области.

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В таможенной декларации он заявил, что перевозит применяемые части мебели. Однако в салоне автомобиля, кроме них, таможенники обнаружили скрытую партию айфонов стоимостью почти 0,5 млн грн.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.472 Таможенного Кордексу Украины. Контрабандный товар изъят. Дело будет направлено в суд.