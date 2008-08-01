Самолет МЧС России с детским питанием и водой летит во Львов

22:38, 01 августа 2008
Общество
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Общий вес - 40 тонн

В Украину в пятницу вечером вылетел транспортный самолет МЧС России с грузом гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения районов, сообщает РИА Новости. Как рассказали агентству в пресс-службе МЧС, на борту спецсамолета Ил-76 во Львов будет доставлено продовольствие, в том числе детское питание и питьевая вода. Общий вес гуманитарного груза - 40 тонн.

 

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