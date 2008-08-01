В Луганске почтили память Петра Шевченко

Сегодня в Луганске почтили память собственного корреспондента «Киевских ведомостей», луганского поэта и публициста Петра Шевченко, которого 11 лет тому назад нашли повешенным в заброшенной котельной в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, уже по многолетней традиции дважды на год, в день рождения и день гибели П.Шевченко, на его могиле собираются друзья, коллеги, представители интеллигенции, общественных организаций. 2 августа ему бы исполнились 54 года.

Как отметил заместитель председателя правления Общественного комитета защиты конституционных прав и свобод граждан Валерий ФРОЛОВ, "сегодня уже в 23-й раз друзья и коллеги Петра Шевченко собрались возле его могилы. У каждого своя память об этом человеке. У меня лично он оставил след в жизни как журналист, который прекрасно разбирался в политике. Петра невозможно было заставить написать заказной материал - это подкупало в нем. Только изучив все обстоятельства, он мог взяться за написание. Делал это профессионально, постигши всю глубину вопроса. Каждый номер с его публикациями мы ожидали с нетерпением. Его смерть была преждевременной и слишком неожиданной". В.ФРОЛОВ подчеркнул, что дело об убийстве П.Шевченко было спешно закрыто, убийцы до сих пор найдены.

Как сообщал УНИАН, П.Шевченко нашли повешенным в заброшенной котельной вблизи аэропорта "Жуляны" в Киеве 13 марта 1997 года. Официальная версия – самоубийство. Дело было закрыто поспешно, с материалами не были ознакомлены даже родственники. Жена, боясь за жизнь сына Юрия, эмигрировала в Канаду. П.Шевченко погиб в неполных 43 года.

К 50-летию журналиста коллеги и друзья издали сборник воспоминаний «Винахід Петра Біливоди» (литературный псевдоним Петра Шевченко).