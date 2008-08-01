Одна Сорочинская ярмарка - хорошо, а две лучше

Председатель Полтавской областной государственной администрации Валерий АСАДЧЕВ предлагает в этом году провести две Сорочинских ярмарки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выездного совещания в селе Большие Сорочинцы по вопросам подготовки и проведения Национальной Сорочинской ярмарки-2008.

„Ярмарка с каждым годом расширяется, и это налагает на нас дополнительную ответственность. Подготовка ведется в привычном режиме, и особых проблем я не вижу, но еще раз призывал со всей серьезностью подойти к проведению праздника. Потому что это престиж нашей области. В этом году ярмарка будет проводиться под знаком Николая Гоголя, который фактически и прославил Большие Сорочинцы, учитывая приближение 200-летнего юбилея нашего выдающегося земляка. Ну и возможно в этом году мы попробуем провести ярмарку дважды, потому что это нелогично, когда такая большая площадь используется только раз в году. Возможно, это будет немного другой формат и другая тематика ярмарки, но такие планы у нас есть, и мы надеемся их реализовать ”, - отметил глава Полтавской облгосадминистрации.

При этом В.АСАДЧЕВ предположил, что вторую Сорочинскую ярмарку можно будет провести в конце осени.

Напомним, в этом году Национальная Сорочинская ярмарка состоится с 14 по 17 августа. Об участии в ней уже заявили свыше 200 предприятий Украины и стран СНГ, а также многочисленные частные предприниматели, народные мастера. Ожидается приезд иностранных делегаций с Аргентины, Азербайджана, Грузии, Венгрии и Литвы.