Министры Украины, России и Беларуси договорились насчет агрополитики

Министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК и министры сельского хозяйства Беларуси и России Семен ШАПИРО и Алексей ГОРДЕЕВ договорились скоординировать сельскохозяйственную политику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр сельского хозяйства РФ А.ГОРДЕЕВ, выступая на открытии выставки „Всеукраинский день поля-2008“, которая проходит в селе Майское Днепропетровской области,

Он поблагодарил украинское правительство за своевременную защиту интересов украинских сельхозпроизводителей и подчеркнул необходимость координации работы трех стран по развитию сельского хозяйства и рынков продукции.

«Мы можем быть современными», - подчеркнул А.ГОРДЕЕВ, отметив, что сельское хозяйство в трех странах развивалось и развивается довольно успешно.

В свою очередь, С.ШАПИРО также подчеркнул необходимость совместного развития аграрных рынков.

Справка УНИАН. 1-2 августа в Днепропетровской области проходит форум «Всеукраинский день поля-2008», посвященный новейшим разработкам в сельском хозяйстве.

Организаторы форума – корпорация «Агро-союз» и Днепропетровская ОДА.

Участие в выставке принимают более 120 аграрных предприятий из Украины и других стран, в том числе России и Беларуси.

Во время работы форума в полевых условиях будет демонстрироваться сельскохозяйственная техника: уборочная, посевная, кормозаготовительная, грунтообробна, машины для защиты растений.