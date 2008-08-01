Ющенко недоволен Тимошенко и СПИДом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает неэффективной работу правительства в борьбе с распространением ВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявила заместитель главы Секретариата Президента Марина СТАВНИЙЧУК.

По ее словам, сегодня в Украине полностью отсутствует единая система координации действий правительственных и неправительственных организаций, ВИЧ-инфицированным и больным СПИДом совсем не оказывается адекватная медицинская помощь.

Еще одной нерешенной проблемой в этой сфере, отметила она, является недостаточное финансирование мер по противодействию эпидемии ВИЧ/СПИД.

Третья проблема, сказала М.СТАВНИЙЧУК, связана с заместительной поддерживающей терапией для потребителей инъекционных наркотиков.

Кроме того, по ее словам, еще одна проблема связана с противодействием незаконному обороту сильнодействующих лекарственных наркотиков.

«Решение этих проблем могло бы воспрепятствовать достаточно широкому распространению ВИЧ-инфекции в Украине», - подчеркнула М.СТАВНИЙЧУК.

Кроме того, по ее словам, созданный правительственный орган государственного управления – Комитет по вопросам противодействия ВИЧ/СПИД и другим социально опасным болезням Министерства здравоохранения Украины также работает неэффективно.

«Меры, которые осуществляются по противодействию ВИЧ-инфекции разными министерствами и ведомствами, не скоординированы и не эффективны», - сказала М.СТАВНИЙЧУК. По ее словам, это приводит к почти ежедневным людским потерям.