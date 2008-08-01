Турчинов запретил использовать частную охрану для захвата предприятий
...и велел переписать коррупционных судей
Смена исполнительной службой владельцев предприятий отныне будет происходить при обязательном участии представителей Министерства внутренних дел.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА, об этом шла речь сегодня на заседании Межведомственной комиссии по вопросам противоправного поглощения и захвата предприятий под председательством первого вице-премьера.
А.ТУРЧИНОВ констатировал, что захват предприятий является подтверждением «высшего признака того, что государство не способно защитить как свои интересы, так и права своих граждан». По его словам, стратегическим заданием комиссии является доказательство господства верховенства права и закона в Украине.
“Рейдерство в нашей стране существует благодаря коррупции среди судей и чиновников”, – считает первый вице-премьер. По его мнению, единственным путем борьбы с этим фактом являются консолидированные и согласованные действия всех ветвей власти.
А.ТУРЧИНОВ по результатам заседания Комиссии поручил в месячный срок разработать комплексный пакет законов, положения которых будут блокировать противоправную деятельность в этом направлении. Кроме того, комиссия приняла ряд оперативных решений, в частности, относительно недопущения использования частных охранных фирм во время выполнения судебных решений и другие.
Комиссией решено составить списки судей, которые принимали решения в пользу противоправного поглощения предприятий. Собранные материалы будут переданы Совету судей Украины, соответствующим квалификационным комиссиям и Высшему совету юстиции для реагирования.
Для прекращения коррупционных схем будет создан перечень рейдерских структур, которые, по словам А.ТУРЧИНОВА, “в сущности, являются замаскированными под бизнес-структуры организованными преступными группировками”.
На заседании комиссии были рассмотрены отдельные дела, которые требуют оперативного реагирования правоохранительных структур, в частности, относительно противоправного захвата государственного пакета акций ЗАО “Индар”.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением (№ 687 от 30 июля) внес ряд изменений в Положение о Межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий, в частности в те пункты, которые регламентируют состав Комиссии и ее руководства. Этим же постановлением утвержден новый состав Комиссии.
В частности, правительство ликвидировало должность сопредседателя Комиссии и вместо этого ввело еще одну, вторую должность заместителя председателя.
В новой редакции положения отсутствует четкая регламентация, кто именно должен назначаться на должности председателя Межведомственной комиссии и его заместителей. Одним из заместителей новым постановлением назначен министр экономики, вторым - министр внутренних дел, секретарем Комиссии – член Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
Также из Положения исключен п.13, который регламентировал, что “Решения Комиссии имеют рекомендательный характер”.
Постановлением также утвержден новый состав Комиссии. Председателем Комиссии назначен первый вице-премьер-министр А.ТУРЧИНОВ, заместителем председателя – министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, заместителем председателя – Юрий ЛУЦЕНКО, секретарем - член Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Николай БУРМАКА. В состав Комиссии также входят еще 16 представителей министерств, правоохранительных органов и ведомств, в частности председатель Государственной налоговой администрации Сергей БУРЯК, председатель Госкомпредпринимательства Константин ВАЩЕНКО, и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, председатель Государственной таможенной службы Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, председатель Госфинмониторинга Игорь ЧЕРКАССКИЙ.