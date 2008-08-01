Турчинов запретил использовать частную охрану для захвата предприятий

Смена исполнительной службой владельцев предприятий отныне будет происходить при обязательном участии представителей Министерства внутренних дел.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА, об этом шла речь сегодня на заседании Межведомственной комиссии по вопросам противоправного поглощения и захвата предприятий под председательством первого вице-премьера.

А.ТУРЧИНОВ констатировал, что захват предприятий является подтверждением «высшего признака того, что государство не способно защитить как свои интересы, так и права своих граждан». По его словам, стратегическим заданием комиссии является доказательство господства верховенства права и закона в Украине.

“Рейдерство в нашей стране существует благодаря коррупции среди судей и чиновников”, – считает первый вице-премьер. По его мнению, единственным путем борьбы с этим фактом являются консолидированные и согласованные действия всех ветвей власти.

А.ТУРЧИНОВ по результатам заседания Комиссии поручил в месячный срок разработать комплексный пакет законов, положения которых будут блокировать противоправную деятельность в этом направлении. Кроме того, комиссия приняла ряд оперативных решений, в частности, относительно недопущения использования частных охранных фирм во время выполнения судебных решений и другие.

Комиссией решено составить списки судей, которые принимали решения в пользу противоправного поглощения предприятий. Собранные материалы будут переданы Совету судей Украины, соответствующим квалификационным комиссиям и Высшему совету юстиции для реагирования.

Для прекращения коррупционных схем будет создан перечень рейдерских структур, которые, по словам А.ТУРЧИНОВА, “в сущности, являются замаскированными под бизнес-структуры организованными преступными группировками”.

На заседании комиссии были рассмотрены отдельные дела, которые требуют оперативного реагирования правоохранительных структур, в частности, относительно противоправного захвата государственного пакета акций ЗАО “Индар”.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением (№ 687 от 30 июля) внес ряд изменений в Положение о Межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий, в частности в те пункты, которые регламентируют состав Комиссии и ее руководства. Этим же постановлением утвержден новый состав Комиссии.

В частности, правительство ликвидировало должность сопредседателя Комиссии и вместо этого ввело еще одну, вторую должность заместителя председателя.

В новой редакции положения отсутствует четкая регламентация, кто именно должен назначаться на должности председателя Межведомственной комиссии и его заместителей. Одним из заместителей новым постановлением назначен министр экономики, вторым - министр внутренних дел, секретарем Комиссии – член Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Также из Положения исключен п.13, который регламентировал, что “Решения Комиссии имеют рекомендательный характер”.

Постановлением также утвержден новый состав Комиссии. Председателем Комиссии назначен первый вице-премьер-министр А.ТУРЧИНОВ, заместителем председателя – министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, заместителем председателя – Юрий ЛУЦЕНКО, секретарем - член Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Николай БУРМАКА. В состав Комиссии также входят еще 16 представителей министерств, правоохранительных органов и ведомств, в частности председатель Государственной налоговой администрации Сергей БУРЯК, председатель Госкомпредпринимательства Константин ВАЩЕНКО, и.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, председатель Государственной таможенной службы Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, председатель Госфинмониторинга Игорь ЧЕРКАССКИЙ.