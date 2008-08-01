Савик Шустер переходит на телеканал «Украина»

Телеведущий Савик ШУСТЕР переходит работать с «Интера» на телеканал «Украина».

Как сообщает «Телекритика» со ссылкой на пресс-службу ТРК «Украина», телеканал официально подтвердил заключение контракта с компанией «Савик Шустер Студиос».

Контракт, срок которого составляет три года, предусматривает выход в эфире канала с понедельника по пятницу общественно-политической программы, ведущим которой будет С.ШУСТЕР. Проект появится в эфире в сентябре.

В сообщении отмечено, что контракт гарантирует невмешательство телеканала в работу продакшн-компании.

Ранее «Телекритика» сообщала о том, что С.ШУСТЕР ушел с телеканала «Интер», и его продакшн-компания будет производить программу для телеканала «Украина».

«Интер» не подтверждал эту информацию, отмечая, что официальное решение о расторжении отношений с каналом С.ШУСТЕР не принял.

Как известно, до перехода в 2007 году на «Интер» С.ШУСТЕР вел ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV.