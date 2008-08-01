Беларусь откажется от российского газа, если цена не будет снижена

Вице-премьер-министр Беларуси Владимир СЕМАШКО заявил, что белорусское правительство считает необходимым скорректировать или расторгнуть соглашение с российским ОАО «Газпром» о поставках и ценах на российский газ в связи с изменением обстоятельств.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом В.СЕМАШКО заявил сегодня на пресс-конференции в Минске.

«При подписании того соглашения мы опирались на российский прогноз изменения цены на нефть, который предполагал ее понижение. Поскольку и в российском, и в белорусском гражданских кодексах есть статьи о том, что договор может быть изменен или расторгнут в связи с существенными изменениями обстоятельств, мы предлагаем сесть за стол переговоров и либо расторгнуть договор, что недопустимо, либо дополнить, чтобы прийти к цивилизованному решению», - сказал В.СЕМАШКО.

Вице-премьер пояснил, что под «существенным изменением обстоятельств» подразумевается стремительный рост цен на нефть на мировом рынке, что не прогнозировалось в 2006 году при подготовке белорусско-российского газового соглашения. В то время, как цена на газ определяется исходя из цены на нефть.

По словам В.СЕМАШКО, если следовать всем постулатам соглашения, «то нас может ожидать очень резкий рост цен на газ». Между тем, по его словам, в России уже рассматривается возможность перенести сроки перехода к равнодоходности цен на газ на 2015 год вместо планируемого 2011 года. «Если уж богатая Россия - наш союзник - понимает, что это (резкое повышение цен на газ) катастрофически отразится на экономике, то почему мы должны еще раз в полтора-два раза поднять цены», - пояснил он.

При этом вице-премьер подчеркнул, что для Беларуси установлена не самая низкая цена на российский газ среди стран СНГ: Армения покупает его по цене 110 долларов за 1 тысячу кубических метров газа.

Справка УНИАН. Российское ОАО «Газпром» и белорусское ОАО «Белтрансгаз» 31 декабря 2006 года подписали контракт на поставку и транзит газа в 2007-2011 годах. Документом была определена цена российского газа при поставках в 2007 году – 100 долл. за 1 тыс. куб. м. и формула цены с 1 января 2008 года (соответствующая формуле цены при поставках российского газа в Европу), а также понижающие коэффициенты цены на 2008-2010 годы (0,67, 0,8 и 0,9 соответственно). С 2011 года Беларусь, как и промышленные потребители России, должна была выйти на уровень цены на газ, равнодоходной с поставками в Европу.

Беларусь выполняла условия контракта от 31 декабря 2006 года до начала 2-го квартала 2008 года, когда приняла односторонне решение оплачивать поставки российского газа во 2-ом квартале по цене 1-го квартала – 119,56 долларов за 2 тысячу кубических метров газа вместо 127,9 долларов за 1 тысячу кубических метров газа. Со своей стороны «Газпром» пригрозил подачей иска в суд.

В настоящее время правительство Беларуси подготовило проект государственного бюджета на 2009 год. Основные макроэкономические параметры бюджета разрабатывали на основе прогнозов увеличения цены на российский газ до 140 долларов за тысячу кубометров. Между тем, российская сторона неоднократно озвучивала цифру в 200 долларов.

В конце 2006 года Беларусь покупала российский газ по 46,68 долларов за 1 тысячу кубометров, в 2007 г - по 100 долларов, в первом квартале 2008 г - по 119 долларов, со второго квартала 2008 года цена установлена на уровне 127,9 долларов за 1 тысячу кубических метров газа.