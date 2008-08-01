СКМ больше не будет варить пиво в Крыму

Завершен процесс оформления сделки купли-продажи Симферопольского пивобезалкогольного комбината «Крым». Контроль над 93,98% акций ОАО «ПБК «Крым» переходит от Компании ЭМПОРИУМ-К (на 100% входит в Группу СКМ) к новому собственнику, который продолжит производство пива и безалкогольных напитков на данном предприятии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Компании “Систем Кэпитал Менеджмент".

Детали сделки, включая информацию о покупателе, по договоренности сторон не раскрываются, указывается в релизе.

Справка УНИАН. Компания СКМ – профессиональный инвестор, который владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости.

В Группу СКМ входят компании Метинвест Холдинг, ДТЭК, Фарлеп-Инвест, Оптима Телеком, Сегодня Мультимедиа, ТРК Украина, ЭСТА Холдинг, Украинский Ритейл и другие.

90% акций ЗАО «СКМ» принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

Симферопольский пивобезалкогольный комбинат «Крым» введен в эксплуатацию в 1982 году. 19 мая была проведена первая варка, и уже за первый год было выпущено 2 272 тыс. дал пива. Предприятие входит в число крупнейших заводов Украины (проектная мощность 10 млн. декалитров в год).